Schüsse aus fahrendem Auto im Süden Luxemburgs abgegeben

Gegen 23h30 sei der Autofahrer in Petange auf der Rue d'Athus in Richtung Athus/Belgien unterwegs gewesen, als plötzlich aus dem Wageninneren heraus mehrere Schüsse aus einer Waffe abgefeuert worden seien. Wie die Polizei weiter ausführt, seien die Kugeln in zwei geparkte Autos, einen Verteilerkasten und in ein Wohnungsfenster eingeschlagen. Es seien aber keine Menschen verletzt worden.



Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung durch den Mess- und Erkennungsdienst der Police Judiciaire an. Laut ersten Erkenntnissen handele es sich bei dem flüchtigen Täterfahrzeug um einen dunklen Wagen, eventuell einen Kastenwagen. Die Ermittlungen laufen.