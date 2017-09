(wie) Empfangen wurden die Staatsoberhäupter vom großherzoglichen Paar in der Abbaye de Neumünster, einem ehemaligen Kloster im Luxemburger Stadtteil Grund. Den Anfang machte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender.Danach folgten der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Frau, die Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard und ihr Mann, der Erbprinz Alois von und zu Lichtenstein mit Erbprinzessin Sophie und zum Schluss der belgische König Philippe mit Königin Mathilde. Bei dem informellen Treffen geht es in erster Linie um einen persönlichen Austausch.Die Staatsoberhäupter sprechen über die Themen Immigration und Integration. Der aus Trier stammende und an der Luxemburger Uni lehrende Soziologe, Helmut Willems, stellte Ergebnisse seiner Jugendforschung vor. Am Nachmittag steht noch ein Besuch der Philharmonie und des Museums für moderne Kunst auf dem Luxemburger Kirchberg auf dem Programm.