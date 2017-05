Tempo 90 auf luxemburgischen Autobahnen

Im Bereich Luxembourg Smog zu erwarten, Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) 29. Mai 2017

Ab sofort geht es nur noch mit 90 km/h über die Autobahnen in Luxemburg. Wie das Luxemburger Tageblatt meldet, teilte der Automobilclub ACL mit, dass ein Tempolimit wegen der starken Ozonbelastung eingeführt wurde.Durch starke Sonneneinstrahlung können sich erhöhte Konzentrationen des schädlichen Ozon in der Atmosphäre bilden. Diese entstehen, wenn UV-Strahlen der Sonne auf Stickoxide treffen.Ozon entsteht aus einer Reaktion von Sonnenlicht und Industrie- und natürlichen Gasen. Dazu gehören zum Beispiel Autoabgase oder Waldbrände. Folgen der bodennahen Ozonbelastung sind vor allem Atemwegprobleme, Augenreizung, Asthma und Kopfschmerzen.Besonders Kinder und alte Menschen sind betroffen. Die Ozonschicht in mehr als 20 Kilometern Höhe ist dagegen lebenswichtig, weil sie die Erde vor schädlicher Ultraviolett- Strahlung der Sonne schützt.