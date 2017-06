Wie die Polizei mitteilt, wurden auf dem Dach einer Lagerhalle Arbeiten durchgeführt, als ein Arbeiter plötzlich durch das Dach brach und etwa zehn Meter in die Tiefe stürzte. Der 52-jährige Mann verstarb noch am Unfallort.



Wie es zu dem Unfall kam ist bislang unklar. Vor Ort waren der Mess- und Erkennungsdienst, ITM, GSP, First Responder und Feuerwehr aus Bissen, Krankenwagen aus Diekirch und Samu aus Ettelbrück.