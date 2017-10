Tödlicher Unfall in Luxemburg - 29-Jähriger stirbt in Dudelange, Beifahrerin schwerverletzt

Der Autofahrer war am Samstag gegen 23.30 Uhr in Dudelange Richtung Dorfzentrum unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Am Straßenrand prallte er gegen einen Straßenbaum. Sein Auto kam mehrere Meter weiter mit Totalschaden auf der Straße zum Stehen.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Beifahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung beauftragt.



Die Straße blieb während der Rettungsarbeiten gesperrt.



Im Einsatz waren Rettungsdienste aus Dudelange, Kayl-Tetange sowie der Notarzt aus Esch/Alzette.