Unfall: Mann nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze schwer verletzt

Polizei Luxemburg (Symbolbild)

(Tandel) Ein Autofahrer ist ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Norden Luxemburgs mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich an der Our am Ortseingang von Bettel.