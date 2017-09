Wegen eines Unfalls bei der Ausfahrt Kirchberg war die A1 in Fahrtrichtung Trier am Donnerstagvormittag für eine gute Stunde gesperrt. Laut Polizei ist ein Auto gegen eine Leitplanke gefahren. Ein Rettungshelikopter war vor Ort im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt.



Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale Cita sind auf dem Kirchberg auch die Auffahrt auf die A1 Richtung Trier und die Auffahrt auf die A7 in Richtung Waldhaff geschlossen.



Kurz vor 12 Uhr konnte zumindest eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es bestehe jedoch weiterhin Staugefahr, schreibt der Automobilclub ACL.