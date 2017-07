Unfall auf der A31 in Luxemburg - Geisterfahrer verursacht Dreifach-Crash

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr bei Talange auf der A31 Richtung Metz in den Gegenverkehr geraten. Die Strecke war zu diesem Zeitpunkt stark befahren, sodass sich mehrere Kollisionen nicht verhindern ließen. Auf Höhe von Richemont in Luxemburg kollidierte der Geisterfahrer mit einem Auto und einem Bus. Auf seiner Fahrt prallte er danach noch mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.



In den kurz aufeinanderfolgenden Zusammenstößen wurde der Falschfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten ihn aus seinem Auto und brachten ihn ins nächstgelegene Krankenhaus. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.