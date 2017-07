Unwetter behindert Flugverkehr in Luxemburg

Foto: Tageblatt/Fabrizio Pizzolante

(Luxemburg) Am späten Donnerstagabend kam es in Luxemburg zu einem heftigen Unwetter, verursacht durch eine großräumige Gewitterzelle. Mehrere Flüge, die am Findel landen sollten, wurden dadurch erheblich behindert.