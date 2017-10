"Wir machen euch fertig": Randalierer schüttet Getränk über luxemburgische Polizisten

Polizei Luxemburg (Symbolbild)

(Luxemburg) “Ihr seid nur zu dritt – wir machen euch fertig!” – diese Worte haben Beamte der Polizei im Nachbarland in der Nacht zum Sonntag in einem Imbiss in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt zu hören bekommen.