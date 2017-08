Zwei Tesla Model S-Autos für die Luxemburger Polizei

Verschiedene Medien haben am Mittwochnachmittag von “Gerüchten” in Polizeikreisen über die Anschaffung besagter Tesla-Elektroautos berichtet. Ein solcher Tesla koste rund 100.000 Euro, heißt es bei Tageblatt.lu.Die beiden Autos werden im Rahmen eines Abkommens mit dem Nachhaltigkeitsministerium zwei Jahre lang auf ihre Diensttauglichkeit getestet, bevor entschieden wird, ob noch weitere dazukommen. Da die Polizei über eine eigene Werkstatt verfügt, sei sie die perfekte Behörde, um Kosten und Leistung unter die Lupe zu nehmen, sagt Sprecher Frank Stoltz gegenüber RTL.Der Ankauf ist nicht unumstritten. Nach Informationen des Luxemburger Wort befürchten verschiedene Polizisten, der Elektro-Flitzer könne dem Polizei-Alltag nicht standhalten, weil die Batterie zu keinem Moment ordentlich aufgeladen werden könne. Weiterhin werde auf der Autobahn wenig gebremst. Die Teslas setzen auf den Energiegewinn des Brems-Prozesses, um die Batterie etwas länger am Laufen zu halten.Quelle: Tageblatt.lu