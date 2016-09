Bücherfest und Pflanzenbörse locken am Wochenende nach Luxemburg

Vianden/Stolzemburg. Viele Deutsche entlang der deutsch-luxemburgischen Grenze haben verwandtschaftliche Beziehungen ins Großherzogtum. Freunde der Familienforschung sind deshalb - ebenso wie Liebhaber von Buch-Kunsthandwerk - am kommenden Wochenende gut aufgehoben auf dem Viandener Schloss. Denn das inzwischen 15. Bücherfest dort bietet für Leseratten und Literaturfreunde vieles aus historischer und aktueller Literatur. 40 Stände von Antiquaren, Verlagen und Sammlern verteilen sich dazu im ganzen Schloss. Dazu gibt es ein vielseitiges Programm mit Buchvorstellungen, Buchkunsthandwerk, Ausstellungen und Kinderprogramm. Besonders eindrucksvoll wird sicher die Vorstellung von Buchbinderei, Illustration, Druck und Kalligraphie sein.

Buchbinderei und Pflanzentaxi

Extra

Die Schau "Bibliothéiken zu Lëtzebuerg: Vum Mëttelalter bis iwwermuer" der Nationalbibliothek Luxemburg zeigt die Entwicklung der Buchsammlung im Großherzogtum vom Mittelalter bis in die Zukunft. Für die Kinder gibt es eine Mittelalteranimation und passend zum Thema Buch den "Veiner Geschichtenerzieler" (Viandener Geschichtenerzähler).Wer wissen möchte, wann er seine Rosen am besten pflanzt, wie er Obstbäume richtig beschneidet und wie er seinem Pflanzenschädling zu Leibe rücken kann, findet Rat und Hilfe bei der 16. Pflanzenbörse in Stolzemburg im Ourtal. Dass das Schloss selbst malerisch umblüht zu betrachten ist, versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten 50 nationale und internationale Aussteller Stauden, Gehölze, Obststräucher, Rosen bis hin zu Floristik und Gartenaccessoires. Besonderes Schmankerl für fündige Besucher: das "Pflanzentaxi" mit Pflanzendepot für die Zeit des Festbesuchs sowie Fachberatung, Kreativateliers für Kinder.Dasist jeweils Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Bücherfest ist an beiden Tagen frei. Es gibt einen Shuttle zum Schloss. Dasist ebenfalls am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 5 Euro, Jugendliche ab 13 Jahren zahlen 2,50 Euro. Ein Kombiticket für zwei Tage kostet 7 und 4 Euro. Da das Ourtal auf Luxemburger Seite teilweise gesperrt wird, sollten Besucher aus Deutschland über Dasburg und Vianden oder Waldhof/Keppeshausen anreisen. sas