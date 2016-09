Feuerwerk in Luxemburg: Drei Menschen leicht verletzt

Beim traditionellen Feuerwerk in Grevenmacher in Luxemburg sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten leichte Verbrennungen an den Händen, Armen und Beinen.



Wie die Luxemburger Polizei mitteilt, war der Grund dafür umherfliegende Feuerwerkskörper. Nach bisherigen Ermittlungen handelte es sich dabei um sogenannte Wasserbomben, die erst beim Aufprall auf dem Wasser zünden sollten. Die Raketen seien aber nicht ins Wasser geflogen, sondern in die Zuschauermenge.



Zudem hätten die Herstellerangaben zu der Flugreichweite nicht gestimmt. Der habe eine Reichweite von 30 Meter angegeben, geflogen seien die Wasserbomben aber 150 Meter.