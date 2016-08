Wie die Polizei Luxemburg mitteilt, war am frühen Samstagmorgen ein Fahrzeug auf den Bahngleisen in Schifflingen von Beamten der CFL gemeldet worden. Der Lokführer einer Bahn hatte schnell reagiert und konnte noch rechtzeitig abbremsen. Die Polizei fand das Auto schließlich zwischen den Gleisen bei der Bahnschranke vor.



Der Fahrer des Autos gab an, die rote Ampel vor den Schienen nicht gesehen und die Gefahr erst bemerkt zu haben, als die Bahnschranke auf das Dach des Autos prallte. Er sei mit seiner Beifahrerin in ein Gespräch verwickelt gewesen, so die Polizei.



Ein Alkoholtest fiel positiv aus und der Führerschein wurde entzogen. Verletzt wurde niemand.