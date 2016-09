Neun Festnahmen nach Drogenrazzia im Luxemburger Bahnhofsviertel

Wie die Polizei mitteilt, konnte bei dem Einsatz eine kleinere Menge an Haschisch beschlagnahmt werden. Bei insgesamt neun Männern, die sich in dem Lokal aufhielten, schlugen die Spürhunde an. Sie wurden vorläufig festgenommen und angezeigt. Gegen einen der Verdächtigen lag ein aktueller Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und ins Gefängnis in Schrassig gebracht.



Vier der Männer wurden in einem Krankenhaus durchleuchtet, da der Verdacht bestand, dass sie Drogen im Körper versteckten. Bei zwei Männern bestätigte sich der Verdacht, sie wiesen laut Polizei Betäubungsmittel im Körper auf. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft.



Die viel befahrene Avenue de la Gare musste während des dreißigminütigen Einsatzes für den Verkehr gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.