Schießbude gibt Gästen der Schobermesse in Luxemburg echte Schrotflinten in die Hand

Skandal auf der Schobermesse: Die Waffen an einem der Schießstände auf dem größten Jahrmarkt Luxemburgs sahen seltsam echt aus. Das fiel luxemburgischen Polizisten, die auf der Schobermesse auf Streife waren, auf. Die Polizisten ließen die Waffen von Spezialisten prüfen.Und tatsächlich: Es handelte sich um echte Schrotflinten, auch Pump-Guns genannt. «Es ist anzumerken, dass es sich bei den genannten Objekten um richtige Waffen handelt, welche im Waffengesetz eingetragen sind», schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.Auch bei den Geschossen handelte es sich wohl um echte Munitionshülsen. In ihnen befanden sich jedoch keine echten Kugeln sondern eine Art Korken. Mit diesen konnten die Gäste auf Teller schießen.Insgesamt fanden die Polizisten fünf Pumpguns und drei Kisten Munition. Der Schausteller war weder im Besitz eines Waffenscheins noch einer Spezialgenehmigung.Weil der Schausteller durch die fehlenden Waffen nicht mehr seiner Arbeit nachkommen konnte, musste er den Stand schließen.Quelle: L'essentiel