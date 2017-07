94 Goldmedaillen für Brote und Brötchen aus der Region

Kunden, die auf Qualität und Regionalität setzen, finden bei den handwerklich arbeitenden Bäckereien ihre Qualitäts-Produkte bei Broten und Brötchen. Dies ergab die Brotprüfung durch den unabhängigen Brotprüfer Karl-Ernst Schmalz. Von Von 160 erhielten 94 Brote und Brötchen die höchste Auszeichnung, 46 wurden mit ’gut’ getestet und 20 Produkte wurden nicht ausgezeichnet."Die Prüfung ist Ansporn für die Bäckereien, dort wo es notwendig ist, nochmals nachzubessern", sagt Obermeister Raimund Licht und bestätigt den Sinn der Brotprüfung. "Viele Bäckereien kommen explizit mit Produkten, die einer Nachbesserung bedürfen, um sich vom Prüfer Tipps und Anregungen zu holen. Manchmal sind leichte Korrekturen in der Rezeptur, in der Teigführung oder beim Backvorgang schon zielführend", so der Bäckermeister.Im Land sind drei Sachverständige des Brotinstituts unterwegs und testen die Qualität in den regionalen Backstuben und stellen sich den Fragen der Verbraucher vor Ort. Die sechs Hauptkriterien Geruch, Geschmack, Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbildung sowie Struktur und Elastizität stehen dabei im Vordergrund. Aber auch die spannende Frage ob Weißbrot wirklich schlechter sei, als das viel gepriesene Vollkornbrot kam auf den Tisch. "Lebensmittel lassen sich schlicht nicht in ’gesund’ oder ’ungesund’ einteilen", so der Experte. Karl-Ernst Schmalz schildert, dass neuerliche Forschungsergebnisse zutage gebracht hätten, dass Weißbrot zumindest nicht so schlecht sei, wie sein Ruf.Für die besten gab es Goldmedaillen und Urkunden: 7 mal Gold für Bäckerei Dirk Mertes (Lieser), 6 mal Gold für Bäckerei Fleury (Brauneberg), 3 mal Gold für Bäckerei Hans-Josef Flesch (Dudeldorf), 7 mal Gold für Bäckerei Anita Schander (Heidenburg), 6 mal Gold für Bäckerei Schnur (Binsfeld), 3 mal Gold für Bäckerei Smith (Kerpen), 5 mal Gold für Kyll’s Backstuben (Arzfeld), 2 mal Gold für Landbäckerei Roden GmbH (Gerolstein), 5 mal Gold für Prümtaler Mühlenbäckerei Hahn & Söhne GmbH (Lünebach), 49 mal Gold für Bäckerei Schmitz (Daleiden).Die Brotprüfungen fanden in der Volksbank Eifel eG in Prüm und der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank in Bernkastel-Kues statt. Schüler und Kindergartenkinder besuchten die Brotprüfungen und erhielten einen kleinen Einblick in die Arbeit der Bäcker. "In den Backstuben werden immer Fachkräfte gesucht", warb der stellvertretende Obermeister Leo Emondts für seinen Beruf und ermunterte die Schüler der achten Klasse, bei einem Schulpraktikum oder während der Ferien in den Beruf hineinzuschnuppern.Weitere Informationen unter www.brottest.de . Dort sind auch die kompletten Ergebnisse der Prüfungen vor Ort.