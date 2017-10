Ärzte-Versorgung an der Mosel über dem Schnitt

Die Versorgung mit Ärzten wächst an. Im Vergleich: 1990 waren es noch 34. Bei den Apotheken hat sich nicht viel verändert, von den ursprünglich neun Apotheken 1990 sind noch acht da. Aber zurück zu den Ärzten: In der VG Bernkastel-Kues kommen 618 Bewohner auf einen Arzt.In anderen Verbandsgemeinden mit der gleichen Größe sind es bis zu 923, was für die VG einen guten Schnitt darstellt. 16 der 45 Ärzte insgesamt sind Allgemeinmediziner. Jeder dieser 16 versorgt im Schnitt 1739 Patienten. Das klingt viel, ist aber unter dem Durchschnitt. Denn in anderen VGs mit der gleichen Größe kommen bis zu 2037 Einwohner auf einen Arzt. Weiter gibt es unter anderem 14 Ärzte der inneren Medizin, zwei Augenärzte, zwei Ärzte der Frauenheilkunde und zwölf Zahnärzte.In Traben-Trarbach blieb die Anzahl der Ärzte seit 1990 relativ konstant: Bis 2016 kamen zwei Ärzte dazu, die Zahl hat sich von 21 auf 23 erhöht. Statt den früheren acht Zahnärzten gibt es mittlerweile neun, die Anzahl der fünf Apotheken hat sich nicht verändert. Auf jeden der 23 Ärzte kommen in Traben-Trarbach 766 Einwohner. Wie auch in Bernkastel-Kues ist die VG Traben-Trarbach besser gestellt, als andere Verbandsgemeinden gleicher Größe. Denn im Durchschnitt kommen 946 Bewohner einer VG auf einen Arzt.Die größte Gruppe der 23 Ärzte nehmen auch hier die Allgemeinmediziner ein. Die zwölf Hausärzte kümmern sich je um 1469 Menschen. In anderen VGs kommen 1786 Einwohner auf einen Allgemeinmediziner. In Traben-Trarbach gibt es drei Ärzte für Frauenheilkunde und neun Zahnärzte, die sich um die Belange der Einwohner kümmern.