After-School-Party: Sonne, Musik und entspannte Atmosphäre in Kröv

„Wer beim Wettrutsch-Wettbewerb mitmachen will, kommt bitte zur Rutsche“, so die Durchsage am Nachmittag, als es um verschiedene Spiele geht, die bei der zweiten After-School-Party im Kröver Freibad angeboten werden. Die Veranstalter, die Verbandsgemeinde und die Helfer haben sich einiges einfallen lassen, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. An der großen Wasserrolle warten die Kinder geduldig, bis sie hineinkönnen. Über dem Nichtschwimmerbecken ist eine Slackline gespannt, auf der Kids versuchen übers Wasser zu balancieren. Und wer hoch hinaus will, kann beim Kistenstapeln sein Glück versuchen.



Es gibt weitere Spiele, wie Arschbombenwettbewerbe, bei denen derjenige gewinnt, der die Jury so richtig nass macht, Ringe- und Dosenwerfen für die Kleinsten, eine Wurfstaffel, bei der man mit unterschiedlichen Bällen in Ringe treffen muss. Disc-Jockey Pittjopp legt dazu Musik von den 1980er-Jahren bis zu den aktuellen Charts auf. Gegen Abend kommen dann die jungen Erwachsenen, die sich am Bierstand treffen, sich gegenseitig im Wasser tunken oder einfach auf einer der Bänke den Abend genießen. Bei der Musik gibt es aktuelle Remixe, Stücke mit südamerikanischen Rhythmen und Partylieder. Jonas Buß, der die Musikanlage mitbedient, erzählt: „Das kommt sehr spontan, was wir hier spielen.“



Die Cocktailbar nimmt ihren Betrieb auf, und Scheinwerfer tauchen das Bad in Rot-, Blau- und Grüntöne. Bei den Besuchern kommt die Aktion sehr gut an. Daniela Loersch sagt: „Das könnte hier öfter sein, die Wettkämpfe und die Unterhaltung für die Kids sind super. Dazu gefällt mir die Musik sehr gut.“ Sven Schmidtke, der auch sonst gerne das Bad besucht, erklärt: „Die Atmosphäre ist sehr schön, die Musik ist super, einfach ein tolles Sommer-Feriengefühl.“



Damit die After-School-Party sicher und unterhaltsam stattfinden kann, sind sieben Aufsichtspersonen an den Becken unterwegs, und genauso viele Freiwillige helfen bei den Spielen. Bademeister Udo Römer: „Die Leute sind vernünftig, die meisten kenne ich und wir haben Unterstützung bei der Aufsicht durch die benachbarten Bäder.“

Aus der gesamten Umgebung, aus Wittlich, dem Bereich Bernkastel-Kues, Zell und Simmern sind Familien und Jugendliche gekommen, um zu feiern.



Zum zweiten Mal findet das Event in Kröv statt. Der Impuls für die Veranstaltung ist vom Jugendclub ausgegangen, dessen Mitglieder kräftig mitanpacken. Vorsitzender Daniel Martini erzählt: „Die Idee gibt es schon länger, wir sind froh, dass es jetzt umgesetzt wird.“ Gibt es noch einen Wunsch? Martini: „Wir hätten gerne, dass eine Liveband spielt.“



1100 Besucher sind über den Nachmittag und bis Mitternacht verteilt da. Das sind weniger als bei der Premiere in der ersten Sommerferienwoche des vergangenen Jahres. Aber da war es auch viel heißer, und für viele Besucher stand die Abkühlung im Vordergrund. Jens Burch, stellvertretender Werkleiter der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, ist sehr zufrieden. „Die Kosten sind gedeckt, und wir haben uns damit wieder in Erinnerung gerufen. Von einer Fortsetzung im nächsten Jahr ist auszugehen“, sagt er.