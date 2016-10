Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer aus Bausendorf gegen zwei Uhr am Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der K62 aus Richtung Ürzig kommend in Richtung Kröv unterwegs gewesen, als er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.



Der 31-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dieser zeigte, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.