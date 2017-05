Alle Infos über Ausbildungsberufe

Fakten in Zahlen

Junge Leute beraten Gleichaltrige und werben für ihren Beruf. Am Freitagnachmittag ist diese ideale Konstellation in der Güterhalle in Bernkastel-Kues fast die Regel. Die Messe „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ feiert ihre zehnte Auflage in der Stadt an der Mittelmosel. Bernkastel-Kues ist erstmals als Veranstaltungsort dabei.Wir hatten mehr Anfragen als Platz“, berichtet Ulrich Schneider, Geschäftsführer für den Bereich Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer Trier. Die IHK ist gemeinsam mit der Handwerkskammer Trier, der Arbeitsagentur Trier und dem Trierischen Volksfreund seit Anfang an Veranstalter der Messe. „Sie ist kompakt, auf einen Nachmittag begrenzt und kostet die Aussteller nichts“, berichtet TV-Redakteur Heribert Waschbüsch.Mehrere Hundert junge Leute nehmen das Angebot an. Ein Teil von ihnen macht auch beim Speed-Dating mit. Sie haben eine Stunde Zeit, sich an separaten Tischen jeweils fünf Minuten lang mit Vertretern der Betriebe zu unterhalten.Ein Teil von ihnen ist mit konkreten Vorstellungen nach Bernkastel-Kues gekommen. Lisa Blatt aus Trier hatte ihren Traumjob bereits gefunden, dachte als Friseurmeisterin bereits über die Selbstständigkeit nach. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie aufhören und will jetzt im physiotherapeutischen Bereich arbeiten. Als Alternative hat sich die gebürtige Hunsrückerin die Lagerlogistik ausgeguckt.Für beide Sparten gibt es bei der Messe Ansprechpartner. Markus Sonntag aus Traben-Trarbach hat ein Semester Informatik studiert. „Ich habe aber gemerkt, dass das nichts für mich ist“, erzählt er. Der 19-Jährige will lieber praktisch arbeiten. Bei Elektro Edringer (Maring-Noviand) informiert er sich, will sich eventuell um ein Praktikum bemühen. Thomas Edringer sucht händeringend Auszubildende. Zwei hat er derzeit, ein weiterer kommt im August dazu. „Ich würde noch einen einstellen“, sagt er.Das hat auch mit der Konjunktur zu tun. Die brummt in der Region. Andreas Faust (Bad und Heizung, Mülheim) sucht zwei Azubis für den Beruf des Anlagenmechanikers. Die Firma Lehnen (Tief- und Straßenbau, Sehlem) könnte pro Jahr zehn Azubis brauchen. „Für das neue Ausbildungsjahr haben wir bisher einen“, erzählt Stephan Vidua.Bei Andreas Faust arbeiten 15 Leute, bei Thomas Edringer elf, bei Lehnen 220. Was haben sie gemeinsam? Die Überzeugung, dass viele junge Menschen ein Studium anstreben beziehungsweise in diese Richtung gedrängt werden. Es sei wichtig, noch mehr über die Berufswege zu informieren, die den jungen Leuten ohne Studium offenstehen. „In der Region gibt es mehr als 240 Ausbildungsberufe“, berichtet Isabell Juchem (Arbeitsagentur). Vieles konzentriere sich aber auf ganz wenige Berufe. Wie ist eine Änderung möglich? Indem an einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Images gearbeitet werde, sagt Juchem.Keine Probleme hat Pro Musik aus Trier, die bei Veranstaltungen unter anderem für Licht und Ton geordert werden kann. „Allerdings“, so Lena Beucher, „haben viele Bewerber ein falsches Bild von dem Beruf.“ Vieles laufe da „backstage“ ab. Trotzdem sei es kein Problem, vier Azubis pro Jahr zu bekommen. Egal wie viele Verbindungen in Bernkastel-Kues geknüpft wurden: Der neue Standort hat sich bewährt. „Wir müssen in die Region“, sagt Ulrich Schneider. Die Resonanz am Freitag hat dies bestätigt.



10: In Bernkastel-Kues fand die zehnte Messe „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ statt. Zuvor war die Ausbildungsmesse jeweils im Frühjahr in Bitburg, Wittlich, Daun, Prüm und fünf Mal im Herbst in Trier.





4: Veranstaltet wird die Messe gemeinsam von den vier Organisatoren Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Arbeitsagentur und dem Trierischem Volksfreund.





500: An den zehn Messen haben sich mehr als fünfhundert Unternehmen beteiligt. Viele Firmen haben schon mehrfach an der Ausbildungsmesse teilgenommen.





1000 Beim Speed-Dating können die jugendlichen Teilnehmer 1000 Euro gewinnen, als Führerschein-Zuschuss oder für einen anderen persönlichen Wunsch.



40 Für „Dein Tag, Deine Chance“ haben sich in Bernkastel-Kues 40 regionale Unternehmen angemeldet.





18 Unternehmen haben beim Speed-Dating in Bernkastel-Kues mitgemacht.



1000 Jugendliche haben bei allen Messen die Chance genutzt, sich im Speed-Dating den Betrieben vorzustellen.