Die anderen Fahrer sind bei dem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 50 bei Hinzerath ereignet hat, unverletzt geblieben.Ein Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.Was die Ursache für den Zusammenstoß der vier Autos war, ist noch nicht bekannt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bernkastel sowie das DRK.