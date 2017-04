Ausbildungsmesse in Bernkastel-Kues: 1000 Euro und eine Lehrstelle

Die Messe spricht Jugendliche an, die noch keine Lehrstelle haben, oder Schüler, die im kommenden Jahr einen Schulabschluss machen“, sagt Ulrich Schneider von der IHK Trier. Natürlich sind auch die Eltern eingeladen, sich mit ihren Kindern über berufliche Möglichkeiten zu informieren. „Viele Jugendliche sind auf drei, vier Trendberufe fokussiert“, sagt Schneider, dabei sei die Vielfalt in der Region groß.



Davon können sich die Besucher am Freitag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr überzeugen. Die teilnehmenden Betriebe bieten Ausbildung in allen möglichen Branchen an – in der Industrie, in Handwerksbetrieben, der Verwaltung oder auch den Pflegeberufen. Petra Kollmann von der HWK rät den Jugendlichen, sich auf die Messe vorzubereiten: „Ein Bewerbungsflyer mit den wichtigsten Daten und einem kleinen Foto, eventuell eine Bewerbungsmappe und sich etwas schick machen, lohnt sich.“ Die teilnehmenden Unternehmen haben auf jeden Fall jede Menge Praktikumsplätze und viele freie Ausbildungsstellen im Angebot.



Im Mittelpunkt steht bei „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ ein Mal mehr das Speed-Dating. Im Fünf-Minuten-Takt können sich Bewerber bei Betrieben vorstellen. Das kleine Bewerbungsgespräch ist eine gute Übung für spätere Vorstellungen. Um ab 15 Uhr am Speed-Dating teilnehmen zu können, müssen die Jugendlichen einen Termin blocken. Am Eingang der Messe gibt es die dafür benötigten Karten, die den Bewerbern ein kurzes Gespräch mit Chefs und Personalleitern garantieren. Auch die Firmen haben Karten am Stand, die interessante Besucher zum Speed-Dating einladen. Fünf Minuten haben Betrieb und Bewerber Zeit, sich gegenseitig zu beschnuppern – und möglicherweise eine Praktikum oder näheres Kennenlernen zu vereinbaren. Dann geht es zur nächsten Firma.



Gute Gelegenheit also, ins Berufsleben zu starten. Doch es gibt sogar einen weiteren Vorteil: Unter den Teilnehmern werden außerdem 1000 Euro als Zuschuss für den Führerschein oder andere Wünsche verlost. Der Einsatz am Freitag, 5. Mai, kann sich also für Jugendliche auf jeden Fall lohnen.



Folgende Unternehmen sind dabei:

Benninghoven GmbH & Co. KG, Mülheim/Mosel; Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel, Bernkastel-Wittlich; Verbundkrankenhaus Bernkastel-Kues und Wittlich; Elektro Port, Bernkastel-Kues; Bildungszentrum für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen Eifel-Mosel, Wittlich-Wengerohr;

J + K Moseler, Zeltingen-Rachtig; Schultze Maler, Bernkastel-Kues; AHG Mosel, Enkirch; Gerüstbau Spanier & Wiedemann, Longuich;

Brohl Wellpappe, Föhren;

Suki International, Landscheid; Wehrtechnische Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme, Pionier- und Truppentechnik, Trier; Natus GmbH, Trier;

Orten Betriebs GmbH & Co. KG, Bernkastel-Kues; Pro Musik, Trier;

Aldi Süd, Wittlich; Becker Hörakustik, Bernkastel-Kues;

Sparkasse Mittelmosel EMH, Bernkastel-Kues; Elektro Thomas Edringer, Maring-Noviand; Franz Lehnen GmbH & Co. KG, Sehlem; Debeka Versichern Bausparen, Wittlich; Hellmann Worldwide Logistics, Wittlich; Hochwald Foods, Thalfang; Peter Mertes KG – Weinkellerei, Bernkastel-Kues; Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier; Amtsgericht Bernkastel-Kues; Servatius & Adam-Müller GbR (Provinzial Versicherung), Bernkastel-Kues; Swiss Life Select, Trier; Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier – Außenbezirk Bernkastel-Kues; Faust – Bad & Heizung, Mülheim; Josef Lubig GmbH – Präzisions-Drehteile, Deuselbach; Luxembourg Investement Solutions, Senningerberg/Luxemburg; Leyendecker Holzland GmbH & Co. KG, Trier; Johnen-Druck GmbH & Co. KG, Bernkastel-Kues; Mageba Textilmaschinen GmbH & Co., Bernkastel-Kues; elka-Holzwerke, Morbach; IHK Trier; HWK Trier; Agentur für Arbeit Trier und der Trierische Volksfreund.