Ausländer kaufen Häuser in der Region

Morbach (cst) Vor zehn Jahren seien es nur vereinzelt Ausländer gewesen, die in der Region Eigentum erworben hätten, sagt er.Der Anteil der ausländischen Käufer sei gerade in den vergangenen Jahren stark gestiegen. "Die Welt wird halt immer mehr ein Dorf", sagt er. Die Käufer zieht es aus allen möglichen Ländern an Mosel und Hunsrück: 2016 hätten Bulgaren, Rumänen, Polen, Russen, Luxemburger, Belgier, Engländer und Franzosen zu den Käufern gehört. Im Vorjahr seien darunter zudem Niederländer, eine Frau aus Kuwait und aus Australien gewesen. "Die Australier haben erst eine Ferienwohnung hier gehabt, dann haben sie sich ein Haus an der Mosel gekauft", sagt Klingel. Ein typisches Beispiel, wie er sagt. Ausländische Kunden suchten vermehrt Häuser im niedrigpreisigen Segment, beispielsweise als Ferienhaus. Was zieht Ausländer in die Region?Die Gründe seien vielfältig, berichtet Klingel. Einer davon sind die deutlich niedrigeren Lebenshaltungskosten. Immobilienpreise, Grundsteuern und weitere Abgaben seien in anderen Ländern deutlich teurer. Zudem seien viele Ausländer von der Moselregion begeistert. "Die Mosel ist noch begehrter als der Hunsrück", sagt er. Allerdings sei das Angebot an Immobilien dort auch geringer. Ein weiterer Aspekt für die Nachfrage sei die Nähe zur Benelux-Region. Viele kommen auch durch die Arbeit in die Region. Allerdings verringere sich derzeit das Immobilienangebot.Erbengemeinschaften, geschiedene Paare und Personen, die eine Pflege finanzieren, verkaufen ihre Immobilien.Andere behielten lieber ihre Häuser, da sie mit dem erlösten Geld keine Zinsen erwirtschaften können. Edmund Schermann von der Sparkasse Eifel-Mosel-Hunsrück kann diesen "nachhaltigen Trend" auch beobachten, obwohl der Anteil der ausländischen Käufer mit rund 15 Prozent geringer ist als bei der Morbacher VR-Bank. "Der niederländische, belgische und luxemburgische Käufermarkt ist uns als Sparkasse in einer Touristenregion seit Jahren wichtig", sagt er.Jedoch würden überwiegend kleine Einfamilienhäuser als Ferienhäuser, aber auch stilvolle ehemalige Bauern- und Winzerhäuser sowie landwirtschaftlich genutzte Gehöfte gesucht. Auch die Sparkasse begründet die Nachfrage aus dem Ausland mit der hohen touristischen Attraktivität der Region bei den Besuchern aus den Beneluxländern und den geringeren Kosten beim Erwerb einer Immobilie.Die WK-Gruppe aus Thalfang hatte aufgrund des Feriendorfs in Thalfang schon immer mit ausländischen Kunden zu tun. Meist seien es Belgier und Niederländer, vereinzelt auch Luxemburger, sagt Geschäftsführer Johannes Kiefer.