Auto landet bei Osann-Monzel auf Acker - Zwei Verletzte

Aus bislang ungeklärten Gründen stieß gegen 17.20 Uhr auf der L 47 ein Peugeot mit einem aus Luxemburg kommenden BMW frontal zusammen. Der Aufprall war so heftig, das der Peugeot im Feld landete. Der BMW rutschte noch weitere 150 Meter über die Fahrbahn, bis er zum Stillstand kam.



Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt. Sie wurden nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die L 47 wurde für den Verkehr für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Osann-Monzel, das DRK mit zwei Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 10 mit Notarzt sowie die Polizei Bernkastel-Kues. fbl