Auto prallt bei Kautenbach gegen Felsen - Vier Verletzte

Bei einem Unfall bei Kautenbach in der Nähe von Longkamp sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.



Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Von dort wurde das Auto zurück auf die Straße geschleudert. Dabei wurde der 61-jährige Fahrer und eine 56-jährige Mitfahrerin schwer und zwei weitere Insassen leicht verletzt.



Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Longkamp und Kues, zwei Notärzte mit drei Retttungswagen des DRK sowie die Polizei Bernkastel-Kues.