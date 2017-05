Bernkastel-Kueser Wasserschutzpolizei ist nur im Sommer ständig vor Ort

Foto: Klaus Kimmling

(Bernkastel-Kues/Mainz) Im Rahmen der Neuorganisation der rheinland-pfälzischen Polizei wird die Wasserschutzpolizeistation Bernkastel eine Außenstelle der Station in Trier. Das hat Innenminister Roger Lewentz am Dienstag in Mainz bekanntgegeben.