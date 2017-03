Betrug und Erpressung: Bewährungsstrafe für Teppichhändler Aladin beim Amtsgericht in Bernkastel-Kues

(cb) Der Angeklagte gab zu sich über einen längeren Zeitraum am Telefon als Teppichhändler Aladin ausgegeben und von einer älteren Frau aus Traben-Trarbach 5800 Euro gefordert zu haben Zu einer Geldübergabe kam es aber nicht.



Zwei weitere Vergehen konnten ihm nicht nachgewiesen werden. In einem ging es um 30 000 Euro. Die soll der Mann von der Frau bekommen haben, um einen kranken Angehörigen zu unterstützen. Ein als Zeuge geladener Kripobeamter sagte aus, dass die Frau auf diese Art wahrscheinlich sogar um mehr als 100 000 geprellt worden ist. Die 92 Jahre alte Frau konnte sich vor Gericht an viele Vorgänge nicht mehr erinnern.