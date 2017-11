Beute im Wert von mehreren Tausend Euro: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle in Maring-Noviand

(Maring-Noviand) Unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag zwischen Mitternacht und 4 Uhr über das Dach in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der L 47 in Maring-Noviand eingebrochen.