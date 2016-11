Die Ergebnisse der ersten Ermittlungen nach dem Brand vom Sonntag deuten nach Angaben der Kriminalpolizei auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung hin. Sonstige Ursachen würden die Ermittler derzeit ausschließen. Die Kripo fragt deshalb: Wer hat am Sonntagnachmittag im Umfeld oder an der Brandstelle Personen bemerkt?Hinweise an die Kripo Wittlich, Telefon 06571/95000, oder die Polizei Bernkastel-Kues, Telefon 06531/92570.