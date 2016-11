Brutaler Überfall in Neumagen-Dhron: Räuber bedroht 82-Jährige an der Haustür mit Messer und will ihr eine Plastiktüte über den Kopf ziehen

männlich

ca. 25 bis 35 Jahre alt

1,80 Meter groß

sportliche Gestalt

bekleidet mit beiger Jacke und beigem Basecap

Wie die Polizei Bernkastel-Kues am Abend mitteilte, klingelte kurz nach 19 Uhr ein Mann an der Haustür der 82-jährigen Frau in Neumagen-Dhron. Als diese öffnete, sei sie mit einem Messer bedroht und von dem Unbekannten in den Hausgang geschoben worden. Auf seine Forderung hin habe die Seniorin dem Mann einen geringen Euro-Betrag ausgehändigt. Da er damit nicht zufrieden war, habe er sie weiter bedrohte und daraufhin von ihr einen geringen Bargeldbetrag in Form von Schweizer Franken erhalten.Anschließend habe er versucht, der Frau eine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen. Die Frau habe sich jedoch massiv gewehrt, so dass der Räuber davon abließ und sie in eine Toilette eingesperrt drängte, vermutlich um sie einzusperren. Der Frau sei es jedoch gelungen, sich selbst in der Toilette einzuschließen. Der Räuber sei daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Die überfallene Seniorin erlitt einen Schock.Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Bernkastel, 06531/952711, der Kriminaldauerdienst beim Polizeipräsidium Trier, 0651/9779-2290, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.