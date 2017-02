Bundesstraße B53 ist wieder gesperrt

(red/cb) Die Hoffnung, dass sie noch im Jahr 2016 beendet werden könnten, hatte sich nicht erfüllt. Die Bauarbeiter sind seit Wochenbeginn wieder am Werk. Derzeit sei geplant, dass die Arbeiten bis zum 28. Februar abgeschlossen sind, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität Trier. Auch während dieser Phase muss die B 53 in diesem Bereich vollgesperrt werden.Die Arbeiten hatten Anfang Oktober 2016 auf dem Abschnitt zwischen dem Weingut Geierslay und Wintrich begonnen (der TV berichtete). Danach ging es weiter in Richtung Minheimer Brücke. Rechtzeitig vor Weihnachten bekam das knapp fünf Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße eine neue Asphaltdecke.Die Arbeiten am parallel laufenden Moselradweg und am Mehrzweckstreifen mussten aber ins neue Jahr geschoben werden. Wegen der kalten Witterung wurden sie erst am Montag wieder aufgenommen. Die Umleitung führt wieder über die K 85 (Kasholz) auf die L 157 Richtung Piesport und umgekehrt. Die Moselbrücke ist befahrbar.