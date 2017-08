Bunte Trachten, feine Weine und blaues Blut

Trachtenkleidung ist wieder in: Wer einmal am Donnerstagabend vor dem Auftakt des Weinfestes der Mittelmosel durch Bernkastel-Kues spaziert ist, wird bemerkt haben, wie viele Menschen, vor allem auch junge, in der traditionellen Winzertracht zielstrebig Richtung Zentrum gehen. Denn beim sogenannten Moselblümchenabend fällt der offizielle Startschuss zur Eröffnung der Weinstraße an der Mosel. In diesem Jahr ist es am Donnerstag, 31. August, soweit. Um 18.30 Uhr treffen sich die Damen in Tracht, genannt Moselblümchen, mit ihren Begleitern am Marktplatz, wo das schönste Paar gekürt wird.

Mehr als 20 Moselgemeinden von Leiwen bis Zell präsentieren ab Donnerstabend auf der Weinstraße am Gestade fünf Tage lang ihr vielfältiges Angebot an Moselweinen. An diesem Tag gibt es die Weine ab 17 Uhr an den Weinständen in etwas kleineren Probiermengen (5 cl) zu kosten: So können die unterschiedlichsten Sorten probiert werden.



Der Freitagabend gilt als traditioneller Höhepunkt des Weinfestes der Mittelmosel. Ab 20 Uhr wird es auf dem mittelalterlichen Marktplatz der Stadt ein großes „Schaulaufen von blauem Blut“ geben. Alle Weinköniginnen der am Weinfest beteiligten Gemeinden werden über den roten Teppich flanieren. Anlass ist der Empfang der Weinkönigin Mosella Kathrin I., die gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Jenny und Alexandra in Bernkastel-Kues die Majestäten empfangen wird.

Am Samstag, 2. September, lockt um 21 Uhr ein großes Feuerwerk zum Weinfest. Bunt und vielfältig geht es am Sonntag, 3. September, beim großen Winzer-Festzug zu, wenn sich Ortsgemeinden der Mittelmosel als auch Gruppen aus dem In- und Ausland mit ihren schönsten Wagen, Fuß- und Musikgruppen, präsentieren. Moselweinkönigin Lisa Schmitt führt den Umzug an.



Als Geheimtipp unter Einheimischen und Kennern gilt übrigens der Montag, 4. September, weil dann die Besucherströme nicht ganz so stark sind wie am Wochenende. Ein Rummelplatz, ein Handwerkermarkt und mehrere Musikbands umrahmen das Fest. An jedem Tag spielen mehrere Bands, darunter unter anderem The Beat Pack (Musik der 1960er, 20 Uhr, Karlsbader Platz), The New Lewis (Huey Lewis Tribute Band, Rock, Donnerstag, 22 Uhr Karlsbader Platz), Stargate (Partymusik, 20 Uhr, Freitag, Karlsbader Platz), die Wéngert Stompers (Winzer-Rock, gespielt mit Winzer-Geräten wie Trichtern, Holzstöcken und Hotten, Freitag, 21.30 Uhr, Weinstraße), die Bürgerkapelle Brixen aus der Bernkastel-Kueser Partnerstadt (Samstag, 19 Uhr, Marktplatz), die Hunsrücker Nachtschwärmer (Party-Rock und Show, Samstag, 20 Uhr, Karlsbader Platz), Soul and More (Soulmusik aus den USA, Sonntag, 19 Uhr, Karlsbader Platz) und die Trierer Mundartband Leiendecker Bloas (Montag, 20.30 Uhr, Marktplatz). Die durch die Straßensperrung bei Mülheim/Lieser berechtigten Befürchtungen, dass es Verkehrschaos geben könnte, kann der städtische Bauhof inzwischen zerstreuen. Besucher, die aus dem Hunsrück kommen, können bei Mülheim über die Brücke über Lieser die Parkplätze im Stadtteil Kues erreichen. Die Straßensperrung ist bis Donnerstag aufgehoben und der Weg entsprechend ausgeschildert.

Auch die Sicherheit sei gewährleistet, verspricht Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Es gebe ein umfassendes Konzept, das aber eben aus Sicherheitsgründen geheim bleiben muss.