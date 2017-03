Burgener Markt: Das Parkplatzproblem scheint gelöst

Regen ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Was den Landwirten und Winzern nicht so gefällt, ist für die Veranstalter des vierten Burgener Bauern-, Handwerker- und Winzermarktes ideal.



Denn das würde bedeuten, dass die Parkplätze am Sonntag, 9. April, trocken sind. Die derzeit avisierten 19 Grad mit Sonnenschein wären die Garantie, dass sich Menschenmassen in Richtung Burgen in Bewegung setzen. Denn dort warten, so Ortsbürgermeister Reinhard Grasnick am Freitag, fast 150 Stände von 11 bis 18 Uhr auf Kundschaft.



Der Rundweg an dem sich Handwerker, Händler, Landwirte und Winzer präsentieren, ist seit der Premiere im Jahr 2014 unverändert geblieben. Was sich geändert hat und ständig in der Diskussion war, ist die Verkehrsführung und die Parkplatzsituation. Bei einer Besucherzahl von wahrscheinlich über 10.000 und einer Einwohnerzahl von etwa 570 ist das aber auch kein Wunder.



Ob bei der vierten Auflage der Stein der Weisen gefunden wird, dürfte erst feststehen, wenn der letzte Besucher den Ort wieder verlassen hat. In Absprache mit den Behörden, Ordnungsamt und der Polizei sieht die Verkehrsführung an diesem Tag folgendermaßen aus: Von Veldenz geht es über die K89 bis zu einer Parkfläche am Ortsrand von Burgen. „Dort finden 2000 Fahrzeuge Platz. Bei Bedarf können wir auch noch erweitern“, sagt der Ortsbürgermeister.



Von Brauneberg geht es über die K87 zu zwei anderen Wiesen, wo ebenfalls 2000 Fahrzeuge Platz finden sollen. Wichtig für alle Besucher, die mit dem Auto kommen: Die Rückfahrt erfolgt ausschließlich über die K87 in Richtung Brauneberg. Die K89 ist als Einbahnstraße ausgewiesen.



Mindestens genauso wichtig: „Auf den Zufahrtsstraßen besteht an diesem Tag absolutes Halteverbot für alle Fahrzeuge“, sagt Ordnungsamtsleiter Josef Schmitz. 2015 war es zeitweise zum Verkehrskollaps gekommen, weil Autos am Straßenrand parkten und kein Begegnungsverkehr mehr möglich war. Danach wurde der Markt zu einer Großveranstaltung deklariert, für die gewisse Bedingungen erfüllt sein müssen, bevor sie genehmigt wird.



Bürger aus Filzen, Brauneberg, Mülheim und Veldenz können ihr Auto zuhause lassen. Zwischen 9.30 und 18.30 Uhr pendeln zwei Busse hin und her – Fahrpreis zwei Euro.

Auf den Parkflächen werden Feuerwehrleute aus Haag (Einheitsgemeinde Morbach) die Autofahrer einweisen und die Parkgebühr (zwei Euro) kassieren. Vergangenes Jahr waren noch Wehrleute aus Burgen und Nachbarorten Nachbarorten im Einsatz. Doch es kam zu Unstimmigkeiten.



Das Angebot beim Markt ist groß. Direktvermarkter verkaufen Käse, Wurst, Brot, Wild, Kräuter, Gewürze, Obst und Gemüse. Handwerker zeigen ihre Fertigkeiten. Winzer und Vereine sorgen für Speis und Trank. Auf die Kinder wartet ein Rahmenprogramm.