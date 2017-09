Das "Rudelsingen" kommt nach Bernkastel-Kues: Wie Karaoke, nur in Groß

Der Begriff mag etwas ungewöhnlich sein, trifft aber den Kern: Rudelsingen ist bundesweit zum Kult geworden. Bald auch in Bernkastel-Kues, wenn am 3. November in der Güterhalle zum ersten Mal die Rudelsänger das Publikum zum Mitsingen einladen. Notenlesen ist dabei nicht nötig, falsche Töne gehen in der Masse unter. Es geht vielmehr um das Gemeinschaftsgefühl, wenn eine große Menge von Menschen Hits von Abba bis zum Gefangenenchor der Oper Nabucco singt. In lockerer Atmosphäre treffen sich dabei Menschen jeden Alters und singen gemeinsam. Dabei werden sie live von einem Sänger mit Gitarre angeleitet und einem weiteren Musiker begleitet. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert. Das Konzept ist erfolgreich. Elf Teams sind mitterweile in der ganzen Republik unterwegs. "Rudelsing"-Termine gibt es unter anderem in Berlin, Hannover, Wolfsburg, Bremen, Nürnberg, Frankfurt und Köln."Da dachten wir, dass wir das auch einmal in Bernkastel-Kues anbieten sollten," sagt Barbara Ehses von Kultur und Kur in Bernkastel-Kues, die diesen Termin in das Herbstprogramm aufgenommen hat. "Das ist ein bundesweit erfolgreiches Format und inzwischen ein eingetragenes Warenzeichen: Sozusagen Karaoke im Großformat."Wer steckt hinter dieser Idee, die nun auch an die Mosel kommt? Es ist der 51-jährige Bildungswissenschaftler und Musiker Jörg Siewert aus Dortmund, der schon als Schüler einen Kirchenchor dirigiert hat. Inzwischen leitet er neben dem Rudelsingen und anderen Musikprojekten auch einen überregional bekannten Gospel- und Jazzchor."Die Leute haben Freude, gemeinsam zu singen und in diesem Format trauen sich auch Menschen ohne Vorkenntnisse dazu," sagt Barbara Ehses.Neben dieser Premiere gibt es auch ein weiteres Novum im Bernkastel-Kueser Kulturherbst, den "Comedy-Bahnhof" am Donnerstag, 5. Oktober, in der Güterhalle. "Da haben wir gleich drei Zugnummern im Programm mit Schwerpunkt Standup Comedy," verrät Ehses. Michael Eller vom Quatsch-Comedy-Club, Comedy-Magier Christoph Köhler (TV Total, NDR Comedy Contest) und der Schweizer Senkrechtstarter Alain Frei werden an diesem Abend ihr Können zeigen."Glaub nicht alles, was du denkst!" - daran erinnert Faisal Kawusi am 28. Oktober in der Mosellandhalle. Der junge Comedian ist spätestens durch einen Auftritt in der Fernsehshow "Let’s dance" berühmt geworden.Am 23. November tritt der "Filou" Jörg Knör in der Mosellandhalle auf. Zusammen mit dem Musiker Lutz Krajenski, der schon für Roger Cicero und Ulrich Tukur gearbeitet hat, sind humorvolle eigene Songs entstanden sowie neue Arrangements bekannter Lieder. Anders als in den Vorjahren präsentiert die Kultur & Kur ihre Veranstaltungen in Flyern, die jeweils ganz aktuell alle Veranstaltungen der kommenden drei Monate beinhalten und auf Wunsch auch zugesandt werden. Alle Tickets von September bis November sind bei der Geschäftsstelle und allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. Karten für die Gala-Neujahrskonzerte am 6. und 7. Januar 2018 gibt es ab 9. Oktober.Kultur & Kur GmbH, Im Kurpark, 54470 Bernkastel-Kues, Telefon 06531/3000, Fax 06531-3894, info@kulturundkur.de.