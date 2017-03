Drachenflieger stürzt in Neumagen-Dhron ab und landet im Baum

Der Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Neumagen-Dhron am Fuchsberg ereignet. Dort stürzte in unmittelbarer Nähe der Gleitfliegerstartrampe ein Drachenflieger ab.



Unmittelbar nach dem Start verlor der Pilot laut Polizei vermutlich aufgrund einer Windböe die Kontrolle über seinen Drachenflieger und stürzte in extrem unwegsames Gelände unterhalb der Rampe, wo er in einem Baum landete. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Piloten nach etwa einer Stunde unverletzt aus dem Baum befreien.



Das beschädigte Fluggerät konnte aufgrund des unwegsamen Geländes noch nicht geborgen werden und hängt weiterhin im Baum. In den nächsten Tagen soll dieser durch Fachkräfte geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.