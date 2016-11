Ein Heim und ein Herzenswunsch: Kestener Ehepaar baut Wohnungen für Menschen mit Einschränkungen

Christa Jüngling ist Mutter von drei Kindern. Ihre jüngste Tochter heißt Ruth, ist 41 Jahre alt und geistig und motorisch eingeschränkt. Grund sei das Chromosom mit der Nummer 18, das fehlgebildet sei, erzählt Jüngling. Die Einschränkungen ihrer Tochter seien vergleichbar mit denen des Down-Syndroms.



Zusammen mit ihrem Mann, Klaus Jüngling, betreibt die 67-Jährige den Paulinshof in Kesten. Dort sei auch Ruth aufgewachsen. Die Dorfgemeinschaft von Kesten und die in den Nachbarorten habe ihre Tochter immer gut aufgenommen. „Die Menschen haben mit ihr gesprochen und sind mit ihr umgegangen wie mit einem Kind ohne gesundheitliche Probleme.” Ganz unkompliziert habe Ruth beispielsweise trotz ihrer Behinderung in den Kindergarten in Minheim gehen können. „Die Kinder haben Ruth nie spüren lassen, dass sie anders ist”, sagt Jüngling. Dafür sei sie sehr dankbar.



Es sind genau diese Erfahrungen, die jetzt dazu führten, dass Christa und Klaus Jüngling ein Heim für Menschen mit Einschränkungen fast in der Dorfmitte von Osann-Monzel bauen. Das Ziel: Die Menschen, die dort einziehen, sollen stationär gepflegt und in die Dorfgemeinschaft integriert werden. „Das Projekt ist einzigartig”, berichtet Christa Jüngling stolz.



Laut den Plänen wird das Heim, dass derzeit in der Moseltalstraße gebaut wird einstöckig, aus drei separaten Häusern mit jeweils sechs Wohnungen bestehen und sich über eine Fläche von etwa zwei Fußballfeldern erstrecken. Für jedes der Wohnhäuser ist zudem ein großes Wohn-Esszimmer mit integrierter Küche geplant. Auch ein kleiner Park soll angelegt werden.



Die ersten Menschen sollen im Sommer 2018 einziehen können. „Was das Gebäude kostet, kann ich jetzt noch nicht abschätzen”, sagt Christa Jüngling. Auch deswegen nicht, weil es bei dem Bau eines solchen Gebäudes andere Vorgaben gebe wie das bei einem Privathaus der Fall sei. Die Kosten könnten unerwartet steigen. So müssten beispielsweise Blitzableiter viel sicherer sein und eine Brandmeldeanlage installiert werden. „Es werden Auflagen für den Extremfall gemacht.”



Zusammen mit dem DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich haben die Jünglings das Heim geplant. Christa Jüngling hat auch ihr Elternhaus an das Rote Kreuz vermietet, wo bereits Menschen mit Einschränkungen betreut werden. Sie habe sich dann an das Sozialwerk gewandt und gefragt, ob die Sozialeinrichtung noch mehr Platz bräuchte, erzählt Martin Zimmer, stellvertretender Geschäftsführer des DRK-Sozialwerks Bernkastel-Wittlich. Das Rote Kreuz miete das Gebäude in Osann-Monzel für 25 Jahre und zahle etwa 8?000 Euro im Monat an die Jünglings. „Unser Hauptgeschäft liegt in der Betreuung, nicht in der Verwaltung von Immobilien. Das ist uns fachfremd”, sagt Zimmer. Deswegen habe man das Gebäude auch nicht gekauft oder gebaut.



Der zentrale Wunsch von Christa Jüngling ist die Integration der Bewohner in die Dorfgemeinschaft. Dass das funktioniert, davon ist der Ortsbürgermeister von Osann-Monzel, Armin Kohnz, überzeugt. Außerdem habe sich der Gemeinderat einstimmig für das Projekt ausgesprochen, weil das Wohnheim auch wichtig für die Gemeinde sei: „Es entstehen ja auch qualifizierte Arbeitsplätze”, sagt Kohnz. Laut Zimmer vom DRK werden etwa 25 Arbeitsplätze entstehen, unter anderem in der Pflege und Hauswirtschaft.



Christa Jüngling denkt mit dem Projekt auch an ihre Zukunft: „Wir wissen nicht, wie lange wir uns noch um Ruth kümmern können.” Sie werde immer älter. Anderen Menschen, die Angehörige mit Behinderungen hätten, ging es ebenso. Der Wunsch der dreifachen Mutter ist es, dass diese Angehörigen in einem Heim gut versorgt seien, wenn die Familie sich aus Altersgründen nicht mehr kümmern könne. Und das am Besten in einem Heim, in der Mitte eines Ortes und einer Dorfgemeinschaft, die die behinderten Angehörigen wie Menschen ohne Krankheit behandelten. Genauso wie das die Kestener und Minheimer bei ihrer Ruth getan haben.