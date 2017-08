Ein Reitturnier in Bernkastel-Kues und seine Folgen: Aus einem Wanderweg wird eine Matschpiste

Eigentlich ist es ein Rad- und Wanderweg, der sogar als Nordic Walking-Route ausgezeichnet ist, aber momentan sieht der Weg am Waldrand auf dem Kueser Plateau eher wie ein Testgelände für Geländewagen aus. Anwohner Leo Pschebizin dreht dort morgens seine Jogging-Runde. Aber nach dem Wochenende war der Weg für ihn unpassierbar. Schwere Fahrzeuge haben in dem aufgeweichten Boden tiefe Furchen hinterlassen. Die Ursache liegt für Pschebizin auf der Hand: Am vergangenen Wochenende war auf dem Plateau eine Veranstaltung des Pferdesportvereins Bernkastel-Kues. Die Bernkasteler Reittage locken viele Pferdesportler an die Mosel, die den Weg nutzen um an die Pferdekoppel zu gelangen. In diesem Jahr gab es von Mittwoch bis Sonntag über 1800 Turnierstarts, 250 Reiter nahmen mit ihren Pferden teil, das Turnier ist landesweit beliebt und bekannt.



Aber es gab in diesem Jahr eben auch heftigen Regen, der die Erde aufgeweicht hat. „Das Problem ist jedes Jahr das gleiche: Es gibt für die Teilnehmer keine vernünftige Zufahrt zu der Wiese mit den Parkflächen und den Stallzelten“, sagt Pschebizin. Die Zufahrt werde an dem Wochenende mit einer portablen Ampelanlage geregelt, weil ein Begegnungsverkehr wegen der Breite des Weges nicht möglich sei. „Besonders bei schlechter Witterung, wie das in diesem Jahr der Fall ist, ist der Weg dann für Fußgänger und Radfahrer eine Katastrophe und schlichtweg unpassierbar, weil knöchelhoch verschlammt“, sagt Pschebizin.



Turnierleiter Patrick Stein versichert: „Wir haben direkt reagiert und die Stadt verständigt. Das ist halt eine Katastrophe, wir sind am Wochenende regelrecht abgesoffen und bitten die Anlieger um Verständnis“. Eine wetterbedingte Absage habe man nicht in Erwägung gezogen, da das Sommerturnier neben dem Osterturnier einen festen Platz im Veranstaltungskalender der landesweiten Reiterszene habe. Stein: „Das ist ein Kostenrahmen von 100?000 Euro, da wäre der Verein pleite gegangen“. Er weist auch darauf hin, dass der Weg schon vor dem Turnier wegen des regnerischen Juli in einem schlechten Zustand gewesen sei.



Auch Frank Hoffmann vom Vorstand des Reitvereins versichert: „Das wird wieder in Ordnung gebracht. Der Weg war schon vor drei Wochen nach einem Unwetter ausgewaschen worden, da ist viel Splitt und Sand abgeflossen und für das Wetter kann hier keiner was." Hoffmann verweist auf die Bedeutung des Reitturniers, das in ganz Rheinland-Pfalz bekannt sei. Man würde immer im Vorfeld mit den Anwohnern sprechen und ihnen Besuchergutscheine geben. Das Turnier habe eine landesweit sehr positive Resonanz.

Stadtbürgermeister Wolfgang Port bestätigt, dass es bereits einen Termin vor Ort gegeben habe und der Weg zeitnah erneuert werde. Port: „Dieses Jahr hatten wir halt Pech mit dem Wetter."