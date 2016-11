Einbruch in Traben-Trarbacher Bäckerei scheitert kläglich

Symbolfoto: Runde Brote liegen in den Auslagen der Bäckerei und Konditorei Plentz am 20.03.2014 in Schwante (Brandenburg). Viele Menschen dürften, wenn sie an Deutschland denken, auch an die Brotvielfalt denken. Foto: Jens Kalaene/dpa Foto: Jens Kalaene (dpa-Zentralbild)