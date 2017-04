Einbrüche in Hotels an der Mosel: Diebe haben es aus Bargeld abgesehen

Die Einbrüche hätten sich bereits in der Nacht zum Montag, 10. April ereignet. In Brauneberg seien die Täter vermutlich durch eine unverschlossene Tür in das Hotel gelangt. Dort wurde eine Zwischentüre aufgehebelt und letztlich aus dem Bereich der Rezeption ein Würfeltresor von der Wand gehebelt und komplett entwendet. Mit dem Tresor wurde ein niedriger vierstelliger Geldbetrag erbeutet.



In Zeltingen-Rachtig wurden ein Fenster aufgehebelt und die Zwischentür zum Büro aufgebrochen. Hier wurden die Schränke und Schubladen durchwühlt und ein auf dem Schreibtisch stehender Monitor zerstört. Zudem hätten die Täter zunächst versucht, im Außenbereich zwei vorhandene Türen aufzubrechen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt. Die Täter seien offenbar nur auf Bargeld aus gewesen. Ein Zusammenhang der beiden Taten könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.



Hinweise an die Kriminalpolizei Wittlich, Telefon 06571/9500-0, oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefon 06531/92570.