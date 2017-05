Fahrschüler liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige mit seinem schwarzen Kombi gegen 1 Uhr am Samstamorgen vor einer Verkehrskontrolle geflohen und lieferte sich anschließend eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Verfolgungsfahrt verlief von Trarbach durch die Ortslage Wolf und von dort bis nach Kröv.



Als der18-Jährige auf einen engen, stark abschüssigen und unbefestigten Weinbergsweg gefahren war, wurde die Verfolgung aus Sicherheitsgründen durch die Polizei abgebrochen. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Zell und Bernkastel konnte der Fahrer bei einem Freund in Kröv ausfindig gemacht werden.



Dieser war fahrtüchtig, jedoch noch nicht im Besitz eines Führerscheines. Als Rechtfertigung gab er an, dass er zur Zeit noch Fahrschüler sei und sich deshalb einer Kontrolle durch die Polizei entziehen wollte. Gegen den 18-Järhiegn sowie den Fahrzeughalter wird ein Strafverfahren wegen Fahrens und Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Zeugen möchten sich mit der Polizei in Zell unter der Telefonnummer 06542-98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.