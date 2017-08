Festumzug in Mülheim lockt über 3000 Besucher in den Mittelmoselort (Fotostrecke)

Ein einzigartiges Fest, ein einzigartiger Umzug: Mitten im Sommer und mitten in der Woche feiern Einheimische und Gäste drei Tage lang den Mülheimer Markt. Es ist ein Fest mit großer Tradition, denn bereits vor 400 Jahren, so steht es in der Chronik, wird über ein solch buntes Treiben in der Grafschaft berichtet.Der Höhepunkt des dreitägigen Festes ist zweifelsohne der große Umzug. Am Mittwoch drängelten sich rund 3000 Besucher in dem schmucken Mittelmoselort entlang der Hauptstraße. 19 Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen hatten die Mülheimer diesmal aufgeboten, rund 250 Aktive sorgten für eine fröhliche Stimmung an einem angenehm warmen Sommertag.Das Motto lautete diesmal: „Ob Schneckentempo oder Überschall – Sonnenlay schmeckt überall“. Sonnenlay, so heißt die berühmte Mülheimer Weinlage, deren Weine in den 1920er und 1930er Jahren in den luxuriösen Restaurants der Zeppeline auf ihren Atlantiküberquerungen serviert wurde.Der Festwagen Graf Zeppelin fährt natürlich mit, wie immer ganz vorneweg. Aber auch andere, rasend schnelle und sehr langsame Fahrzeuge waren dabei: eine Kutsche aus dem vorvergangenen Jahrhundert, gezogen von zweibeinigen Pferden, dann hübsche, weibliche Schnecken gefolgt von einer Feuerwehrleiter samt behelmter Mannschaft aus dem Jahr 1925. Und dazwischen die Musikkapellen Orenhofen und Wintrich und der Spielmannszug Mülheim, die schmissige und weinfröhliche Lieder intonierten.Der Festumzug ist auch eine Schau der Weinmajestäten. Die Königinnen und Prinzessinnen grüßten von den Festwagen Mülheimer Sonnenlay, Burgener Hasenläufer, Brauneberger Juffer, Veldenzer Sonnenschein, Wintricher Großer Herrgott und aus Bernkastel-Kues mit der Mosella.Ein fast echter Formel-1-Rennwagen, Marke Ferrari, sorgte ebenso für Aufsehen wie eine Rakete auf dem Weg von Mülheim zum Mond. „Houston wir haben kein Problem, wir haben Sonnenlay“, lautete das Motto der fröhlichen Astronauten. Den Zeitplan hatten die Raumfahrer ganz genau im Griff. Ihre Devise: „Kommst du heut’ nicht, kommst du morgen.“ Schließlich drehte die gute alte Tante Ju, fest auf einem Wagen montiert, ihre Runden, während Stewardessen in blauen Uniformen süffigen und gut gekühlten Sonnenlay-Riesling den Besuchern servierten.Es war eine Zeitreise im Sauseschritt. So lautet auch das Motto eines kreativ gestalteten Motivwagens, der den Abschluss des bunten und fröhlichen Festumzuges bildete.