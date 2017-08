Flammen in der Sauna eines Graacher Hotels: Feuerwehr löscht schnell

Großeinsatz mehrerer Feuerwehren am Mittwochnachmittag in Graach: Gegen 16.30 Uhr ging beim Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Thomas Edringer, die Meldung ein: Gebäudebrand B 3.



Das bedeutet die höchste Alarmstufe, da vermutlich Menschen in Gefahr sind und gerettet werden müssen. Doch zum Glück mussten die herbeigeeilten Sanitäter nur eine Frau, die einen leichten Schock erlitten hatte, für kurze Zeit ambulant versorgen.



In der im Erdgeschoss befindlichen Sauna des Hotels Weinhaus Pfeiffer am Gestade in Graach war ein Feuer ausgebrochen. Den Brand hatte die Pflegerin der 90-jährigen Hotelbesitzerin bemerkt.



40 Aktive der Feuerwehren aus Graach, Kues, Zeltingen-Rachtig und Noviand, Polizeibeamte aus Bernkastel-Kues und ein Rettungswagen mit Sanitäter waren im Einsatz. Zwei Trupps mit Atemschutzgeräten drangen in die völlig verrauchten Räume im Erdgeschoss ein. Sie konnten das Feuer schnell löschen.



Über die Höhe des durch den Brand verursachten Sachschaden und über die Brandursache konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen.