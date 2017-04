Flammen schlagen aus Armaturenbrett: Auto brennt auf der L199 bei Zell an der Mosel

Auf der L199 zwischen Grenderich und Zell ist vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Donnerstagvormittag ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.



Der Fahrer bemerkte zunächst einen Schmorgeruch. Dann schlugen nach Angabe des Mannes auch schon Flammen aus dem Armaturenbrett in den Innenraum. Der 43-Jährige aus einer Moselgemeinde konnte noch rechtzeitig in einem Feldweg neben der Straße anhalten und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.



Der Brand wurde durch die alarmierten Feuerwehren aus Blankenrath und Grenderich gelöscht. Das zehn Jahre alte Auto brannte vollständig aus.