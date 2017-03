Den Absturz haben Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen 14.20 Uhr neben der B 50 nahe Platten gemeldet. Offensichtlich aufgrund von ungünstiger Thermik verlor der Paragleitschirm-Flieger laut Polizei an Höhe und verfing sich in 20 Metern Höhe in den Baumkronen.



Der Gleitschirmflieger, ein 51-jähriger Mann aus Köln, konnte gegen 15.40 Uhr unverletzt wieder festen Boden betreten, nachdem ihm an seinem eigenen Notfallseil Bergungsgeschirr gereicht worden war, sodass er sich selbst abseilen konnte.



Im Einsatz waren das DRK, der Rettungshubschrauber und die Feuerwehr aus Zeltingen bzw. Bernkastel-Kues mit 35 Mann.



Während der Rettungsarbeiten wurde der Verkehr auf der B 50 einspurig an der Absturzstelle vorbeigeführt.