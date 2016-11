Zu einem dreisten Diebstahl aus einem Zustellerfahrzeug der Post ist es am Dienstag gegen 12.15 Uhr in Bernkastel-Kues gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer in der Weingartenstraße unterwegs gewesen. Er habe für die Auslieferung sein Fahrzeug fast am Ende der Weingartenstraße abgestellt und sich zu Fuß auf seine Tour gemacht. Sein Postfahrzeug sei für einige Minuten unbeaufsichtigt gewesen.



In dieser Zeit habe ein Dieb die Gelegenheit genutzt, aus dem Fahrzeug ein Paket in der Größe 25 Zentimeter mal 30 Zentimeter im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06531/ 9527-0.