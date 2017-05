Geld im Amt veruntreut: Ex-Verwaltungsmitarbeiter verurteilt

Bis zuletzt hatte der Angeklagte seine Unschuld beteuert. Er habe kein Geld veruntreut, sagte der Mann, der einst im Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gearbeitet hatte, vor Gericht. Es half am Ende nichts.

Das Landgericht in Trier sah es als erwiesen an, dass der Mann zwischen 2006 und 2011 in insgesamt mehr als 100 Fällen Geld aus der Kasse des Amtes unterschlagen haben soll. 2012 war die Sache aufgeflogen und der Mann entlassen worden.

Vor dem Arbeitsgericht hatte er versucht, sich gegen den Rauswurf zu wehren. Am Ende ohne Erfolg. Nun ist er auch im Strafprozess für schuldig befunden worden.

Dem waren langwierige Ermittlungen, bei denen sich die Kripo-Beamten durch Berge von Akten wühlen mussten und mehrere Prozesstage vorher gegangen. Am verhängte das Gericht mit zwei Jahren Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.