Getreidefeld bei Wintrich brennt

„Es war kurz vor zwölf“, sagt Edwin Kohl, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Am Mittwochmittag leitete er einen größeren Feuerwehreinsatz im Wintricher Ortsteil Kasholz. Dort war ein frisch abgeerntetes Getreidefeld in Flammen aufgegangen.



Das Feuer drohte auf den angrenzenden Wald überzugreifen und hatte bereits das Unterholz erreicht. Doch die alarmierten Feuerwehren aus Wintrich, Mülheim und Kues konnten Schlimmeres verhüten.



Die Wintricher Wehr war zuerst vor Ort. Kurze Zeit später trafen die Wehren aus Mülheim und Kues mit weiteren Löschfahrzeugen ein – an Bord 1000 beziehungsweise 3000 Liter Löschwasser. Die Vorbereitungen für einen Pendelverkehr waren schon getroffen, um Wasser von Wintrich zur rund vier Kilometer entfernten Brandstelle zu transportieren. Doch das mitgeführte Wasser reichte.



Eineinhalb Stunden war 25 Feuerwehrkameraden in voller Montur in der schwülen Hitze im Einsatz. Die Brandurdache ist nach Angaben der Polizei Bernkastel-Kues noch nicht geklärt.