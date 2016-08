Großbrand in Burgen an der Mosel - 120 Feuwehrleute im Einsatz - Feuer noch nicht unter Kontrolle

In Burgen ist ein Feuer an einem Ökonomiegebäude in der Ortsmitte ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, versuchen derzeit 120 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle zu bringen.Das Feuer ist am Sonntagmittag, aus bislang ungeklärten Gründen, an einem Nebengebäude ausgebrochen. Der Notruf wurde um 12.50 Uhr abgesetzt. Verletzt wurde offenbar niemand.Die Polizei geht von einem Sachschaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich aus.Im Einsatz sind unter anderem die Feuerwehren aus Mülheim, Burgen, Wittlich, Lieser und Kinheim.Auf Grund der Größe des Brandes wurde auch noch die Feuerwehr aus Morbach nach alarmiert.