Happy Mosel: Abschied auf 85 Kilometern

An dem Tag wird die Bundesstraße zwischen Winningen und Cochem (B49/B416) zum letzten Mal linksseitig sowie von Cochem bis Pünderich beidseits der Mosel für den motorisierten Verkehr gesperrt. Von 11 bis 18 Uhr haben Radfahrer, Skater, Rollschuhfahrer und Fußgänger Vorfahrt. Gastgeber der Abschiedsveranstaltung ist die Kleinstadt Zell, die nach Angaben der Mosellandtouristik GmbH in der engsten Moselschleife liegt und eine der größten weinbautreibenden Gemeinden Deutschlands ist. Die Eröffnungsfeier beginnt um 11 Uhr auf dem Zeller Marktplatz.Für Kurzweil sorgen Spielangebote für Kinder, Infostände und musikalische Unterhaltung in den Moselgemeinden auf der 85 Kilometer langen Strecke. Entlang einer kulinarischen Radroute servieren heimische Gastronomiebetriebe eigens für diesen Tag kreierte Speisen für Aktive. Trotz der Straßensperrung sind alle Orte entlang der Strecke mit dem Auto zu erreichen. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert und großflächige Parkmöglichkeiten ausgewiesen. Die Aktionsstrecke von Happy Mosel ist bequem mit dem Zug zu erreichen. Die Deutsche Bahn unterstützt den Raderlebnistag mit einem Zusatzangebot.Das komplette Programm gibt es demnächst per Mausklick unter www.happy-mosel.com . Happy-Mosel-Fans erfahren Neuigkeiten und Aktuelles auch auf der Facebook-Fanseite unter www.facebook.com/happy.mosel